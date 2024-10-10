У Латвії викрили велику нарколабораторію, серед затриманих – 5 українців

У Латвії викрили велику лабораторію синтетичних наркотиків, серед підозрюваних у причетності до цього "бізнесу" – п’ятеро громадян України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Операція латвійських правоохоронців у співпраці з Європолом відбулася ще минулого тижня, але деталі розкрили лише зараз. Операція проходила одночасно у кількох містах.

Лабораторію облаштували біля містечка Алуксне, що на північному сході країни. Правоохоронці виявили на об’єкті більше тонни готових синтетичних наркотиків вартістю щонайменш 400 млн євро (що є рекордом за останні роки), обладнання для виготовлення наркотиків і 38 тисяч літрів різних компонентів, що використовуються у виробництві.

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Пресслужба поліції

Слідство підозрює, що наркотики виготовляли для збуту в інших країнах Європи, або й Росії та Білорусі.

Пресслужба поліції

Всього затримали вісьмох підозрюваних у причетності до цього наркобізнесу. Серед них п’ятеро – українці, двоє – громадяни Польщі та один громадянин США.

Шістьом вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Польські моряки нещодавно запобігли контрабанді кількасот кілограмів кокаїну, який зловмисники підкинули їм для відправки до Європи.