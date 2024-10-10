Укр Рус Eng

В Латвии раскрыли крупную нарколабораторию, среди задержанных – пять украинцев

фото
Новости — Четверг, 10 октября 2024, 16:53 — Мария Емец

В Латвии раскрыли крупную лабораторию синтетических наркотиков, среди подозреваемых в причастности к этому "бизнесу" – пять граждан Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Операция латвийских правоохранителей в сотрудничестве с Европолом состоялась еще на прошлой неделе, но детали раскрыли только сейчас. Операция проходила одновременно в нескольких городах.

Лабораторию обустроили возле городка Алуксне, что на северо-востоке страны. Правоохранители обнаружили на объекте более тонны готовых синтетических наркотиков стоимостью не менее 400 млн евро (что является рекордом за последние годы), оборудование для изготовления наркотиков и 38 тысяч литров различных компонентов, используемых в производстве.

Реклама:
 

Следствие подозревает, что наркотики изготавливали для сбыта в других странах Европы или России и Беларуси.

 

Всего задержали восемь подозреваемых в причастности к этому наркобизнесу. Среди них пятеро – украинцы, двое – граждане Польши и один гражданин США.

Шестерым уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, польские моряки недавно предотвратили контрабанду несколько килограммов кокаина, который злоумышленники подбросили им для отправки в Европу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия криминал
Реклама: