В Латвии раскрыли крупную нарколабораторию, среди задержанных – пять украинцев

В Латвии раскрыли крупную лабораторию синтетических наркотиков, среди подозреваемых в причастности к этому "бизнесу" – пять граждан Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Операция латвийских правоохранителей в сотрудничестве с Европолом состоялась еще на прошлой неделе, но детали раскрыли только сейчас. Операция проходила одновременно в нескольких городах.

Лабораторию обустроили возле городка Алуксне, что на северо-востоке страны. Правоохранители обнаружили на объекте более тонны готовых синтетических наркотиков стоимостью не менее 400 млн евро (что является рекордом за последние годы), оборудование для изготовления наркотиков и 38 тысяч литров различных компонентов, используемых в производстве.

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Следствие подозревает, что наркотики изготавливали для сбыта в других странах Европы или России и Беларуси.

Всего задержали восемь подозреваемых в причастности к этому наркобизнесу. Среди них пятеро – украинцы, двое – граждане Польши и один гражданин США.

Шестерым уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, польские моряки недавно предотвратили контрабанду несколько килограммов кокаина, который злоумышленники подбросили им для отправки в Европу.