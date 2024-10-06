У Латвії провели операцію проти наркомафії та вилучили понад тонну наркотиків

Державна поліція Латвії провела велику операцію проти злочинної діяльності міжнародної наркомафії на території країни.

Про це повідомив начальник Державної поліції Армандс Рукс, цитує Delfi, передає "Європейська правда".

Як розповів Рукс – було затримано кілька людей. У справі фігурують синтетичні наркотики.

Це одна з найбільших конфіскацій за останні роки, проінформував правоохоронець. За його даними, мова йде про понад тонну наркотичних речовин, а процесуальні дії проводилися одночасно в кількох містах.

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Представниця поліції Ліга Дзілюма розповіла, що конфісковано не тільки велику кількість наркотичних речовин, а й необхідні матеріали та обладнання для їхнього виробництва. Серед затриманих є громадяни інших країн.

"На сьогодні ми можемо говорити про конфіскацію понад однієї тонни готової продукції, а також прекурсорів, але обсяг, безумовно, буде більшим", – розповіла вона.

Представниця поліції наголосила, що необхідно дочекатися експертизи, щоб точно визначити вагу і склад вилучених речовин.

У поліції повідомили, що це була тривала операція, підтримку надавало Європейське бюро поліції.

Державна поліція звернула увагу на те, що від початку операції жителям не загрожувала небезпека, оскільки всі дії проводили координовано і під контролем.

Наразі тривають процесуальні дії та розслідування, тож поліція утримується від більш детальних коментарів, але незабаром обіцяє надати повнішу інформацію про цю операцію.

Нещодавно повідомлялося, що поліція німецького портового міста Гамбург провела кілька арештів, вилучивши понад дві тонни кокаїну.

Також у вересні співробітники мережі дисконтних супермаркетів у Німеччині виявили 95 кілограмів кокаїну, захованих у ящиках з бананами.