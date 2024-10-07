Польські моряки запобігли контрабанді кількасот кілограмів кокаїну

Пильність команди польського торгового судна, що мало вирушати з Бразилії до Європи, дозволила викрити спробу контрабанди кількох сотень кілограмів кокаїну.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався із балкером великого польського оператора торгових суден Polska Żegluga Morska. Як повідомив його речник, скандальну знахідку виявили ще у п’ятницю, коли балкер готувався зайти у бразильський порт Сан-Луїс.

Невідомі, які вочевидь підібралися до судна невеликою шлюпкою і непомітно зайшли на борт, заховали вантаж в опечатаному технічному відсіку, що й допомогло виявити спробу контрабанди.

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Команда регулярно перевіряла печатки на дверях, тож коли під час такої рутинної процедури печатки виявились зірваними, про це одразу сповістили капітана, а той повідомив місцеву поліцію про присутність на борту підозрілого стороннього вантажу.

Правоохоронці, які швидко прибули на місце гелікоптером, з’ясували, що у відсіку знаходиться вантаж кокаїну на кількасот кілограмів – всього виявили більше десятка пакунків вагою по 40 кілограмів.

За фактом контрабанди почали розслідування. Нікого з членів екіпажу судна не затримали, але уся команда в понеділок повинна буде дати свідчення.

"Наркокартелі дедалі частіше використовують комерційні судна для транспортування свого товару", – зазначив речник польської компанії.

Нещодавно у порт румунської Констанци завезли рекордну партію кокаїну, яку ховали у фруктовій м’якоті.

У німецькому Гамбурзі в контейнері, який везли з порту, в ящиках з-під бананів виявили кокаїн на 100 млн євро.