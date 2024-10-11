Глава МЗС Польщі назвав помилкою рішення Німеччини щодо прикордонного контролю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що уряд стежить за ситуацією, яка склалася після запровадження Німеччиною прикордонного контролю.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Сікорського наводить PAP.

Сікорський підкреслив, що німецький контроль на кордоні з усіма сусідами підриває сенс Шенгенської зони.

"Ми не приймаємо це рішення. Ми розглядаємо, як на нього реагувати. Запровадження контролю є помилкою, тому що реальним місцем для контролю притоку нелегальних мігрантів як до Польщі, так і до Німеччини є зовнішній кордон Шенгенської зони", – зазначив він.

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За словами польського міністра, "Шенгенська зона не є власністю жодного з її членів".

"І питання управління її політикою, особливо щодо третіх країн, повинні вирішуватися спільно, а не в односторонньому порядку", – додав очільник МЗС Польщі.

З 16 вересня перевірки проводяться на всіх кордонах Німеччини, щоб зменшити кількість несанкціонованих в'їздів.

Нові перевірки були запроваджені на сухопутних кордонах з Данією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. На кордоні з Францією тимчасові перевірки проводять з кінця липня.

На кордонах з Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією контроль був посилений на більш тривалий період.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що перевірки на німецьких кордонах триватимуть ще дуже довгий час.