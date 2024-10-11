Глава МИД Польши назвал ошибкой решение Германии по пограничному контролю

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство следит за ситуацией, которая сложилась после введения Германией пограничного контроля.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Сикорского приводит PAP.

Сикорский подчеркнул, что немецкий контроль на границе со всеми соседями подрывает смысл Шенгенской зоны.

"Мы не принимаем это решение. Мы рассматриваем, как на него реагировать. Введение контроля является ошибкой, потому что реальным местом для контроля притока нелегальных мигрантов как в Польшу, так и в Германию является внешняя граница Шенгенской зоны", – отметил он.

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По словам польского министра, "Шенгенская зона не является собственностью ни одного из ее членов".

"И вопросы управления ее политикой, особенно в отношении третьих стран, должны решаться совместно, а не в одностороннем порядке", – добавил глава МИД Польши.

С 16 сентября проверки проводятся на всех границах Германии, чтобы уменьшить количество несанкционированных въездов.

Новые проверки были введены на сухопутных границах с Данией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. На границе с Францией временные проверки проводят с конца июля.

На границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией контроль был усилен на более длительный период.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проверки на немецких границах будут продолжаться еще очень долгое время.