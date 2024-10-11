Дві третини поляків – за те, щоб повертати в Україну чоловіків призовного віку

Більшість поляків підтримують висилку українських чоловіків призовного віку назад в Україну.

Про це свідчать результати останнього опитування CBOS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Дві третини респондентів (67%) підтримали цю ідею, тоді як трохи більше п'ятої частини (22%) виступили проти.

Тільки ліві виборці переважно виступають проти такого рішення. Більшість респондентів, які голосували за інші партії, підтримують це рішення, а виборці "Конфедерації", які асоціюються з антиукраїнськими настроями, найбільше виступають за.

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Крім того, приблизно кожен другий поляк (51%) занепокоєний тим, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, що є меншим показником порівняно з початком повномасштабної війни, коли такі побоювання висловлювали аж 77%.

Водночас 46% респондентів хочуть, щоб Україна продовжувала воювати, а 39% підтримують мир навіть ціною територіальних чи політичних поступок з боку України.

На запитання, чи вважають вони, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території, 44% відповіли "так", тоді як 19% вважають, що росіяни підуть з окупованих територій з 2022 року, а 6% думають, що вони підуть з територій, окупованих з 2014 року.

Також кожен другий поляк виступає за прийняття українських біженців, що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Нагадаємо, 2 жовтня голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою.

Того ж дня стало відомо, що у польському місті Люблін у День захисників і захисниць запрацював рекрутинговий центр Українського легіону в Польщі.