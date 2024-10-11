Две трети поляков – за то, чтобы возвращать в Украину мужчин призывного возраста

Большинство поляков поддерживают высылку украинских мужчин призывного возраста обратно в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса CBOS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Две трети респондентов (67%) поддержали эту идею, тогда как чуть более пятой части (22%) выступили против.

Только левые избиратели преимущественно выступают против такого решения. Большинство респондентов, голосовавших за другие партии, поддерживают это решение, а избиратели "Конфедерации", которые ассоциируются с антиукраинскими настроениями, больше всего выступают за.

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Кроме того, примерно каждый второй поляк (51%) обеспокоен тем, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, что является меньшим показателем по сравнению с началом полномасштабной войны, когда такие опасения высказывали аж 77%.

В то же время 46% респондентов хотят, чтобы Украина продолжала воевать, а 39% поддерживают мир даже ценой территориальных или политических уступок со стороны Украины.

На вопрос, считают ли они, что Украине придется отказаться от части своей территории, 44% ответили "да", тогда как 19% считают, что россияне уйдут с оккупированных территорий с 2022 года, а 6% думают, что они уйдут с территорий, оккупированных с 2014 года.

Также каждый второй поляк выступает за прием украинских беженцев, что является самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Напомним, 2 октября глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые согласились вступить в Украинский легион в Польше, оказалась крайне малой.

В тот же день стало известно, что в польском городе Люблин в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона в Польше.