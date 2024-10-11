Министры ЕС в понедельник обсудят военную поддержку Украины и санкции против РФ

В понедельник, 14 октября, министры иностранных дел Европейского Союза соберутся в Люксембурге и обсудят дальнейшую военную поддержку Украины.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Латвии, пишет "Европейская правда".

Как отметило ведомство, с актуальной информацией о текущей ситуации министров проинформирует глава украинского МИД Андрей Сибига. Он выступит в режиме видеосвязи.

По предложению Латвии спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан проинформирует Совет о состоянии дел по санкциям против России.

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После состоится дискуссия относительно предстоящих выборов в Грузии и Молдове.

Напомним, 9 октября Совет ЕС достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, что будет составляющей кредита от "Группы семи", для которого используют доходы от замороженных активов РФ.

А ранее агентство Bloomberg сообщало, что представители Европейского Союза нашли путь, как обойти вето Венгрии на финансирование оружия для Украины на сумму более 6 млрд евро.