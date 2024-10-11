За останні два дні до Греції прибули понад 230 мігрантів

Впродовж останніх двох днів до Греції прибули понад 230 мігрантів на невеликих човнах.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на дані місцевої влади, передає "Європейська правда".

Майже половина прибулих – це люди, які скористалися новим маршрутом зі східної Лівії, що з'явився цього року і є довшим і ризикованішим, ніж більш поширений перетин кордону з Туреччиною, розповіла місцева влада.

За даними Берегової охорони, 75 мігрантів, які вирушили зі сходу Лівії, були врятовані в п'ятницю, 11 жовтня, з понівеченого човна південнніше острова Крит. Їх підібрало в Середземному морі торгове судно.

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Цього ж дня Берегова охорона повідомила, що 38 осіб, які виїхали з Бенгазі на сході Лівії, були знайдені на півдні материкової Греції – трохи далі, ніж Крит. Не відразу було зрозуміло, чи означає це нову зміну маршруту з Лівії, чи навігаційну помилку.

Також було заарештовано двох єгиптян, яких підозрюють у приналежності до банди контрабандистів, яка організувала переправу, беручи з кожного мігранта до 4500 євро.

Як інформує агентство, ще 126 осіб виявили в середу і четвер на островах Тілос і Сімі після того, як вони здійснили коротку переправу на невеликих човнах з сусіднього турецького узбережжя.

Як повідомлялося, за минулі вихідні понад 230 мігрантів, які перетнули Середземне море на невеликих човнах з Північної Африки, досягли грецького острова Крит.

Раніше патрульний корабель грецької Берегової охорони увійшов у турецькі води поблизу Бодрума під час переслідування швидкісного катера – ймовірно, причетного до незаконного перевезення мігрантів.