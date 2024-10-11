За последние два дня в Грецию прибыли более 230 мигрантов

В течение последних двух дней в Грецию прибыли более 230 мигрантов на небольших лодках.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные местных властей, передает "Европейская правда".

Почти половина прибывших – это люди, которые воспользовались новым маршрутом из востока Ливии, который появился в этом году и является более длинным и рискованным, чем более распространенное пересечение границы с Турцией, рассказали местные власти.

По данным Береговой охраны, 75 мигрантов, отправившихся из восточной Ливии, были спасены в пятницу, 11 октября, с поврежденной лодки к югу от острова Крит. Их подобрало в Средиземном море торговое судно.

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В этот же день Береговая охрана сообщила, что 38 человек, выехавших из Бенгази на востоке Ливии, были найдены на юге материковой Греции – чуть дальше, чем Крит. Не сразу было понятно, означает ли это новое изменение маршрута из Ливии, или навигационную ошибку.

Также арестовали двух египтян, которых подозревают в принадлежности к банде контрабандистов, которая организовала переправу, беря с каждого мигранта до 4500 евро.

Как информирует агентство, еще 126 человек были обнаружены в среду и четверг на островах Тилос и Сими после того, как они совершили короткую переправу на небольших лодках с соседнего турецкого побережья.

Как сообщалось, за минувшие выходные более 230 мигрантов, которые пересекли Средиземное море на небольших лодках из Северной Африки, достигли греческого острова Крит.

Ранее патрульный корабль греческой Береговой охраны вошел в турецкие воды вблизи Бодрума во время преследования скоростного катера – вероятно, причастного к незаконной перевозке мигрантов.