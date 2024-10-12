В Іспанії оштрафували нудиста, який прийшов голяка до поліції подати скаргу

Кримінальна палата Верховного суду Іспанії підтвердила обвинувальний вирок стосовно 29-річного Алехандро Коломара, якого оштрафували через непокору поліції після того, як він прийшов до відділку голяка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BURGOSconecta.

Коломар прийшов до відділку поліції Валенсії в серпні 2020 року, аби подати скаргу на людину в самих черевиках і рюкзаку, де був його одяг. На прохання поліціянтів вдягнутись він відповів відмовою, заявивши, що має право ходити голяка.

У результаті правоохоронці затримали Коломара та звинуватили його у порушенні громадського порядку, оштрафувавши на 1080 євро. Чоловік оскаржив штраф, заявивши про порушення свого права на свободу вираження поглядів, але безуспішно.

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Верховний суд Іспанії у вироку пояснив, що у відділку поліції Валенсії були жінки, яким було некомфортно бачити голого чоловіка, тож їм довелось вийти з будівлі. Це довело скаргу поліції на порушення громадського порядку.

Алехандро Коломар – відомий у Валенсії прихильник нудизму, який неодноразово відстоював у судах право ходити голяка в публічних місцях.

Публічне оголення в Іспанії є законним з 1988 року, але люди можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення громадського порядку, якщо вони провокують інших своєю оголеністю.

Минулого року суд у Німеччині ухвалив рішення у незвичній справі на користь чоловіка, який засмагав голяка на території, де здавав в оренду офіс одній з компаній.