В Испании оштрафовали нудиста, который пришел голышом в полицию подать жалобу

Уголовная палата Верховного суда Испании подтвердила обвинительный приговор в отношении 29-летнего Алехандро Коломара, которого оштрафовали за неповиновение полиции после того, как он пришел в участок голышом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BURGOSconecta.

Коломар пришел в отделение полиции Валенсии в августе 2020 года, чтобы подать жалобу на человека в одних ботинках и рюкзаке, где была его одежда. На просьбу полицейских одеться он ответил отказом, заявив, что имеет право ходить голышом.

В результате правоохранители задержали Коломара и обвинили его в нарушении общественного порядка, оштрафовав на 1080 евро. Мужчина обжаловал штраф, заявив о нарушении своего права на свободу выражения взглядов, но безуспешно.

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Верховный суд Испании в приговоре объяснил, что в отделении полиции Валенсии были женщины, которым было некомфортно видеть голого мужчину, поэтому им пришлось выйти из здания. Это доказало жалобу полиции на нарушение общественного порядка.

Алехандро Коломар – известный в Валенсии сторонник нудизма, который неоднократно отстаивал в судах право ходить голышом в публичных местах.

Публичное обнажение в Испании является законным с 1988 года, но люди могут быть привлечены к ответственности за нарушение общественного порядка, если они провоцируют других своей наготой.

В прошлом году суд в Германии принял решение по необычному делу в пользу мужчины, который загорал голышом на территории, где сдавал в аренду офис одной из компаний.