Глава МИД Турции отправится в Грецию, чтобы обсудить проблемные вопросы

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ближайшее время посетит Грецию, чтобы обсудить проблемные вопросы двусторонних отношений, в частности морские границы и воздушное пространство.

Об этом турецким журналистам в субботу, 12 октября, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Комментируя двусторонние отношения с Афинами, Эрдоган сказал, что после выборов 2023 года между Грецией и Турцией началось понимание по решению некоторых двусторонних проблем.

"Важно, чтобы с обеих сторон была воля определить проблемы, очертить и изложить их содержание и найти определенные решения. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан поедет в Грецию и проведет переговоры по этим вопросам", – анонсировал президент Турции.

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Он подчеркнул, что принцип добрососедства является "ключом к выигрышной формуле" для Анкары и Афин, а отношения между ними "движутся к лучшим временам именно на этой основе".

"Мы уже давно требуем определения зон морской и воздушной юрисдикции в соответствии с международным правом. Как страны региона, мы можем повысить безопасность и стабильность и уменьшить риски конфликтов только через диалог и сотрудничество", – отметил Эрдоган.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но в течение десятилетий спорят по целому ряду вопросов, начиная от воздушного пространства до морской юрисдикции в восточном Средиземноморье и до разделения Кипра.

Но в конце прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.

В последние недели с греческой и турецкой стороны звучали призывы решить проблему разграничения морских зон в Эгейском море. Это важно для определения прав на возможные запасы газа и схемы энергетической инфраструктуры.