У Польщі внаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей

У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чотирьох автомобілів постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомило RMF24 із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

Чотири автомобілі зіткнулися на національній дорозі в селищі Стекліні між містами Торунь та Ліпно. Поліція повідомляє про п’ятьох постраждалих.

Інформація про аварію надійшла до служб після 10:40 ранку.

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Загалом у цих автомобілях їхало шестеро осіб, п’ятеро з яких зазнали поранень, а двох доставили до лікарні, повідомили правоохоронці.

Як повідомлялося, 30 людей отримали поранення в результаті аварії автобуса в Дрездені у понеділок вранці.

10 жовтня у Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

Наприкінці серпня під час зіткнення двох трамваїв у польському Гданську постраждали сім людей.