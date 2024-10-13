В Польше в результате ДТП пострадали пять человек

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия четырех автомобилей пострадали пять человек.

Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на данные правоохранителей, передает "Европейская правда".

Четыре автомобиля столкнулись на национальной дороге в поселке Стеклине между городами Торунь и Липно. Полиция сообщает о пяти пострадавших.

Информация об аварии поступила в службы после 10:40 утра.

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Всего в этих автомобилях ехало шесть человек, пятеро из которых получили ранения, а двоих доставили в больницу, сообщили правоохранители.

Как сообщалось, 30 человек получили ранения в результате аварии автобуса в Дрездене в понедельник утром.

10 октября в Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.

В конце августа во время столкновения двух трамваев в польском Гданьске пострадали семь человек.