У Німеччині почнуть розслідування пожежі на танкері з 640 тоннами нафти

У Німеччині заявили, що розслідування причин пожежі на борту німецького нафтового танкера "Анніка" з 640 тоннами нафти у Балтійському морі розпочнеться у понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

73-метрове судно "Анніка" було відбуксировано в північний порт Росток двома буксирами після того, як у п'ятницю біля узбережжя Балтійського моря в Німеччині спалахнула пожежа.

Центральне командування з надзвичайних ситуацій на морі Німеччини заявило, що забруднення не сталося.

Реклама:

Однак експерти досі не можуть встановити причину пожежі.

Офіційний представник уряду Ростока Кріс фон Вріч Рековскі повідомив, що розслідування розпочнеться в понеділок.

Танкер "Анніка" прямував з Ростока до Травемюнде, але з нез'ясованих поки що причин у кормовій частині судна спалахнула пожежа. Екстрений виклик надійшов до рятувальних служб невдовзі після 9-ї ранку п’ятниці.

Пожежу ліквідували до ранку суботи, 12 жовтня.