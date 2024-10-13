В Германии начнут расследование пожара на танкере с 640 тоннами нефти

В Германии заявили, что расследование причин пожара на борту немецкого нефтяного танкера "Анника" с 640 тоннами нефти в Балтийском море начнется в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

73-метровое судно "Анника" было отбуксировано в северный порт Росток двумя буксирами после того, как в пятницу у побережья Балтийского моря в Германии вспыхнул пожар.

Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море Германии заявило, что загрязнения не произошло.

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Однако эксперты до сих пор не могут установить причину пожара.

Официальный представитель правительства Ростока Крис фон Врич Рековски сообщил, что расследование начнется в понедельник.

Танкер "Анника" направлялся из Ростока в Травемюнде, но по невыясненным пока причинам в кормовой части судна вспыхнул пожар. Экстренный вызов поступил в спасательные службы вскоре после 9 утра пятницы.

Пожар ликвидировали к утру субботы, 12 октября.