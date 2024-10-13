В Германии начнут расследование пожара на танкере с 640 тоннами нефти
В Германии заявили, что расследование причин пожара на борту немецкого нефтяного танкера "Анника" с 640 тоннами нефти в Балтийском море начнется в понедельник.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
73-метровое судно "Анника" было отбуксировано в северный порт Росток двумя буксирами после того, как в пятницу у побережья Балтийского моря в Германии вспыхнул пожар.
Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море Германии заявило, что загрязнения не произошло.
Однако эксперты до сих пор не могут установить причину пожара.
Официальный представитель правительства Ростока Крис фон Врич Рековски сообщил, что расследование начнется в понедельник.
Танкер "Анника" направлялся из Ростока в Травемюнде, но по невыясненным пока причинам в кормовой части судна вспыхнул пожар. Экстренный вызов поступил в спасательные службы вскоре после 9 утра пятницы.
Пожар ликвидировали к утру субботы, 12 октября.