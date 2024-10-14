В понедельник в Британии начнется публичное расследование смерти женщины, которую, как считают, непреднамеренно убили нервно-паралитическим веществом "Новичок" после попытки убийства бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля шесть лет назад.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Дон Стерджесс умерла от отравления "Новичком" в июле 2018 года. Ее партнер нашел поддельный флакон духов, который, по мнению полиции, российские разведчики использовали для ввоза яда в страну. Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в городе Солсбери за четыре месяца до этого эпизода.

В понедельник наконец-то начинается расследование смерти Стерджесс. Его цель – предоставить семье погибшей ответы на вопросы о том, как женщина умерла, а также заслушать некоторые конфиденциальные показания от правительства и служб безопасности.

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Британская полиция заочно предъявила обвинения трем россиянам, которые являются офицерами военной разведки РФ, в нападении на Скрипаля и его дочь. Однако против них не было возбуждено ни одного официального дела в связи со смертью 44-летней Стерджесс.

На прошлой неделе посольство России в Лондоне заявило, что "ссылки британского Министерства иностранных дел на якобы использование мифического „Новичка" являются достаточно абсурдными".

"После провокации в Солсбери в 2018 году именно британская сторона отказалась следовать установленным процедурам и сотрудничать с Россией для выяснения истины", – говорится в заявлении посольства в соцсети X (Twitter).

Дон Стерджесс умерла после того, как побрызгала из флакона из-под духов на свои запястья жидкость с "Новичком".

В Лондоне ранее заявляли, что лидер РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление с применением "Новичка".