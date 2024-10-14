У ЄС засудили удар Ізраїлю по миротворцях ООН у Лівані

Високий представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив атаки армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проти сил ООН у Лівані.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Європейської ради, передає "Європейська правда".

Боррель назвав такі атаки неприйнятними та такими, що грубо порушують міжнародне право. Він акцентував, що такі дії "мають бути зупинені негайно".

Також у заяві Борреля від імені всіх країн ЄС сказано, що всі суб'єкти зобов'язані вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки та майна ООН, а також дотримуватися недоторканності приміщень ООН у будь-який час.

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Глава дипломатії ЄС наголосив, що від Ізраїлю чекають пояснень.

Боррель наголосив, що до складу Тимчасових сил ООН у Лівані входять військові та персонал із 16 країн-членів ЄС.

Також у документі сказано, що ЄС глибоко стурбований ракетними обстрілами Ізраїлю "Хезболлою", а також ударами ЦАХАЛ по густонаселених пунктах Лівану, які призводять до великих втрат серед мирного населення, і змушують багатьох залишати вдома.

Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто засудив удари Ізраїлю по Лівану, під які потрапили бази миротворчих сил ООН, з яких дві – італійські.

На тлі повідомлення про ізраїльські удари по миротворчих силах ООН прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав міжнародну спільноту припинити продаж зброї Ізраїлю.

Також напередодні прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні провела розмову зі своїм ізраїльським колегою Беньяміном Нетаньягу, однією з тем якої став нещодавній удар по позиціях миротворчих сил ООН в Лівані.