Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні провела розмову зі своїм ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньягу, однією з тем якої став нещодавній удар по позиціях миротворчих сил ООН в Лівані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначено, в ході розмови Мелоні сказала Нетаньягу, що атаки на миротворців ООН в Лівані є неприйнятними.

Мелоні також закликала до "повного виконання" резолюції 1701 Ради Безпеки ООН щодо Лівану і наголосила на нагальній необхідності деескалації конфлікту в регіоні.

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Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто засудив удари Ізраїлю по Лівану, під які потрапили бази миротворчих сил ООН, з яких дві – італійські.

На тлі повідомлення про ізраїльські удари по миротворчих силах ООН прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав міжнародну спільноту припинити продаж зброї Ізраїлю.