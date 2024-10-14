В ЕС осудили удар Израиля по миротворцам ООН в Ливане

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил атаки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против сил ООН в Ливане.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета, передает "Европейская правда".

Боррель назвал такие атаки неприемлемыми и грубо нарушающими международное право. Он акцентировал, что такие действия "должны быть остановлены немедленно".

Также в заявлении Борреля от имени всех стран ЕС сказано, что все субъекты обязаны принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и имущества ООН, а также соблюдать неприкосновенность помещений ООН в любое время.

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Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что от Израиля ждут объяснений.

Боррель подчеркнул, что в состав Временных сил ООН в Ливане входят военные и персонал из 16 стран-членов ЕС.

Также в документе сказано, что ЕС глубоко обеспокоен ракетными обстрелами Израиля "Хезболлой", а также ударами ЦАХАЛ по густонаселенным пунктам Ливана, которые приводят к большим потерям среди мирного населения, и заставляют многих покидать дома.

Напомним, министр обороны Италии Гвидо Крозетто осудил удары Израиля по Ливану, под которые попали базы миротворческих сил ООН, из которых две – итальянские.

На фоне сообщения об израильских ударах по миротворческим силам ООН премьер-министр Испании Педро Санчес призвал международное сообщество прекратить продажу оружия Израилю.

Также накануне премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела разговор со своим израильским коллегой Беньямином Нетаньяху, одной из тем которого стал недавний удар по позициям миротворческих сил ООН в Ливане.