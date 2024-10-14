Уряд Франції запропонує посилити імміграційне законодавство у 2025 році

Уряд Франції запропонує схвалити новий імміграційний закон в країні у 2025 році.

Про це заявила урядова речниця Мод Брежон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У 2025 році "виникне потреба в новому імміграційному законі", заявила на телеканалі BFMTV Брежон, яка представляє новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Мішелем Барньє та впливовим правим міністром внутрішніх справ Брюно Ретайо.

З моменту вступу на посаду Ретайо виступає за суворіші міграційні правила ЄС і перегляд правил Шенгенської зони.

Реклама:

За словами речниці уряду, в новому тексті буде враховано пропозицію Ретайо "сприяти продовженню терміну утримання нелегальних іноземців, які представляють небезпеку, в центрах адміністративного затримання", що дозволить збільшити максимальний термін утримання з 90 днів до 210 днів.

Брежон також зауважила, що наступний урядовий текст може включати посилення вимог щодо возз'єднання сімей та легалізацію нелегальних працівників у регіонах з гострою нестачею робочої сили.

Текст закону буде обговорюватися з парламентськими групами Національних зборів і Сенату. "Національне об'єднання" вже поставило свою відмову висловити недовіру уряду Барньє в залежність від розробки нового імміграційного закону.

Останній імміграційний закон, який набув чинності в січні 2024 року, був предметом гострих дискусій. Партія президента Емманюеля Макрона, яка на той час мала відносну більшість, проштовхнула закон завдяки тому, що ультраправе "Національне об'єднання" утрималося.

Читайте також: Правий розворот: що обіцяє змінити новий уряд Франції і чого від нього чекати Україні.