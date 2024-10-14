Правительство Франции предложит принять новый иммиграционный закон в стране в 2025 году.

Об этом заявила правительственный спикер Мод Брежон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В 2025 году "возникнет потребность в новом иммиграционном законе", заявила на телеканале BFMTV Брежон, которая представляет новое правительство во главе с премьер-министром Мишелем Барнье и влиятельным правым министром внутренних дел Брюно Ретайо.

С момента вступления в должность Ретайо выступает за более строгие миграционные правила ЕС и пересмотр правил Шенгенской зоны.

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По словам пресс-секретаря правительства, в новом тексте будет учтено предложение Ретайо "способствовать продлению срока содержания нелегальных иностранцев, представляющих опасность, в центрах административного задержания", что позволит увеличить максимальный срок содержания с 90 дней до 210 дней.

Брежон также отметила, что следующий правительственный текст может включать ужесточение требований по воссоединению семей и легализацию нелегальных работников в регионах с острой нехваткой рабочей силы.

Текст закона будет обсуждаться с парламентскими группами Национального собрания и Сената. "Национальное объединение" уже поставило свой отказ выразить недоверие правительству Барнье в зависимость от разработки нового иммиграционного закона.

Последний иммиграционный закон, который вступил в силу в январе 2024 года, был предметом острых дискуссий. Партия президента Эмманюэля Макрона, которая в то время имела относительное большинство, протолкнула закон благодаря тому, что ультраправое "Национальное объединение" воздержалось.

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