Столтенберг підтримує удари по РФ західною зброєю: Україна має право на захист

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право на захист перед російською агресією, включно з ударами по цілях, які розташованим на території Росії.

Про це він розповів у інтерв’ю для Spiegel, передає "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що наразі тривають дебати щодо цього питання між союзниками.

"Але ми завжди повинні усвідомлювати, що це жорстока війна, відверте порушення всіх міжнародних правил, спроба Росії встановити контроль над Україною. Україна має право на захист. Це право включає удари по військових цілях на території Росії", – заявив він.

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За словами Столтенберга, Росії не варто обманювати західних партнерів України погрозами.

"Росія з самого початку заявляла, що постачання зброї Заходом неприйнятне. Але ми доставили зброю. Ми не можемо припинити підтримку через російські погрози", – підсумував колишній генсек НАТО.

Нагадаємо, Глава МЗС Британії Девід Леммі у кінці вересня заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.

Водночас чинний німецький канцлер Олаф Шольц укотре відкинув заклики до постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

На початку жовтня генсек НАТО Марк Рютте розповів, що на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і прем’єром Британії Кіром Стармером обговорювали питання дозволу для Києва бити вглиб території РФ західною зброєю.

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