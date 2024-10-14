Столтенберг поддерживает удары по РФ западным оружием: Украина имеет право на защиту

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право на защиту перед российской агрессией, включая удары по целям, расположенным на территории России.

Об этом он рассказал в интервью для Spiegel, передает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что сейчас продолжаются дебаты по этому вопросу между союзниками.

"Но мы всегда должны осознавать, что это жестокая война, откровенное нарушение всех международных правил, попытка России установить контроль над Украиной. Украина имеет право на защиту. Это право включает удары по военным целям на территории России", – заявил он.

Реклама:

По словам Столтенберга, России не стоит обманывать западных партнеров Украины угрозами.

"Россия с самого начала заявляла, что поставки оружия Западом неприемлемы. Но мы доставили оружие. Мы не можем прекратить поддержку из-за российских угроз", – подытожил бывший генсек НАТО.

Напомним, глава МИД Британии Дэвид Лэмми в конце сентября заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.

В то же время действующий немецкий канцлер Олаф Шольц в очередной раз отверг призывы к поставке крылатых ракет Taurus в Украину.

В начале октября генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером обсуждали вопрос разрешения для Киева бить вглубь территории РФ западным оружием.

Читайте также: Не дальнобойное решение Байдена: почему Запад медлит с разблокировкой ударов по России.