Верховний суд Італії скасував виправдувальні вироки у справі покійного Берлусконі

Верховний суд Італії в понеділок скасував виправдувальний вирок 23 особам за звинуваченнями в отриманні хабарів від покійного прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі за брехню у справі про проституцію неповнолітніх, яка переслідувала його протягом багатьох років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Це рішення означає, що хоча сам Берлусконі помер минулого року, одне з найвідоміших розслідувань, пов'язане з його екстравагантним минулим, живе.

Міланський суд у лютому 2023 року виправдав Берлусконі та всіх інших обвинувачених – переважно молодих жінок, які відвідували його так звані вечірки "Бунга-Бунга", – заявивши, що їм немає за що відповідати через ймовірні юридичні помилки прокурорів.

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Однак судді Верховного суду відхилили це рішення і заявили, що обвинувачені тепер мають пройти апеляційний розгляд за звинуваченнями у хабарництві.

Пов'язані між собою звинувачення у неправдивих свідченнях були зняті через закінчення терміну давності, що означає, що минуло занадто багато часу для того, щоб обвинувачені могли бути засуджені за ці злочини.

Серед тих, хто знову постане перед судом, – марокканська танцівниця Каріма Ель Махруг, відома як "Рубі – викрадачка сердець", яку Берлусконі одного разу витягнув з поліцейської дільниці, заявивши, що вона є племінницею тодішнього президента Єгипту Хосні Мубарака.

Судді звинуватили Берлусконі в тому, що він заплатив тисячі євро за секс з нею, коли вона була неповнолітньою. Він заперечував це і врешті-решт був виправданий після того, як суд постановив, що він не міг знати, що їй не виповнилося 18 років.

Скандал сприяв падінню Берлусконі з посади прем'єр-міністра у 2011 році і продовжував переслідувати його більше десяти років, коли прокурори заявили, що у них є докази того, що свідки брали хабарі, щоб збрехати в суді про його розкішні вечірки.

Перед смертю Берлусконі визнав, що давав гроші деяким своїм гостям, але сказав, що вони були запропоновані спонтанно як компенсація за шкоду, завдану репутації, якої вони зазнали, будучи пов'язаними з його сумнозвісними вечірками.