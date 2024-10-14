Верховный суд Италии отменил оправдательные приговоры по делу покойного Берлускони

Верховный суд Италии в понедельник отменил оправдательный приговор 23 лицам по обвинениям в получении взяток от покойного премьер-министра Сильвио Берлускони за ложь по делу о проституции несовершеннолетних, которое преследовало его в течение многих лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Это решение означает, что хотя сам Берлускони умер в прошлом году, одно из самых известных расследований, связанное с его экстравагантным прошлым, живет.

Миланский суд в феврале 2023 года оправдал Берлускони и всех других обвиняемых – преимущественно молодых женщин, которые посещали его так называемые вечеринки "Бунга-Бунга", – заявив, что им не за что отвечать из-за вероятных юридических ошибок прокуроров.

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Однако судьи Верховного суда отклонили это решение и заявили, что обвиняемые теперь должны пройти апелляционное разбирательство по обвинениям во взяточничестве.

Связанные между собой обвинения в даче ложных показаний были сняты из-за истечения срока давности, что означает, что прошло слишком много времени для того, чтобы обвиняемые могли быть осуждены за эти преступления.

Среди тех, кто снова предстанет перед судом, – марокканская танцовщица Карима Эль Махруг, известная как "Руби – похитительница сердец", которую Берлускони однажды вытащил из полицейского участка, заявив, что она является племянницей тогдашнего президента Египта Хосни Мубарака.

Судьи обвинили Берлускони в том, что он заплатил тысячи евро за секс с ней, когда она была несовершеннолетней. Он отрицал это и в конце концов был оправдан после того, как суд постановил, что он не мог знать, что ей не исполнилось 18 лет.

Скандал способствовал падению Берлускони с поста премьер-министра в 2011 году и продолжал преследовать его более десяти лет, когда прокуроры заявили, что у них есть доказательства того, что свидетели брали взятки, чтобы солгать в суде о его роскошных вечеринках.

Перед смертью Берлускони признал, что давал деньги некоторым своим гостям, но сказал, что они были предложены спонтанно в качестве компенсации за ущерб, нанесенный репутации, который они понесли, будучи связанными с его печально известными вечеринками.