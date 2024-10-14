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Британія наклала санкції на Іран через ракетний обстріл Ізраїлю

Новини — Понеділок, 14 жовтня 2024, 16:14 — Олег Павлюк

Велика Британія в понеділок, 14 жовтня, оголосила про санкції проти іранських фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із ракетною програмою, у зв’язку з атакою Ірану проти Ізраїлю на початку місяця.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

Нові санкції Британії спрямовані проти семи високопосадовців іранської армії, військово-повітряних сил та двох організацій, пов'язаних з розробкою балістичних і крилатих ракет.

Це, зокрема, головнокомандувач Збройних сил Ірану Абдолрахім Мусаві, командувач Військово-повітряних сил Ірану Хамід Вахеді та командувач розвідувального управління Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Каземі.

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Також під британські обмеження потрапило Іранське космічне агентство.

Останні санкції є частиною відповіді на атаку Ірану 1 жовтня, коли він запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль, а минулого тижня запровадив блокуючі санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану.

Паралельно ЄС оголосив про нові санкції проти Ірану через постачання ним балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.

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Велика Британія Іран санкції
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