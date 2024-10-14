У Латвії поскаржились на гільзи, кинуті в лісі після військових навчань
Новини — Понеділок, 14 жовтня 2024, 22:14 —
У Ропазькому краї, що в центральній Латвії, місцеві жителі заявили про десятки виявлених гільз після військових навчань, які відбулись минулого тижня.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.lv.
Минулими вихідними грибник виявив у лісі в Ропазькому краї гільзу від навчального боєприпасу та нестріляні патрони поруч.
У понеділок, коли ЗМІ прибули на місце, гільз і патронів у лісі вже не було. Куди вони зникли, невідомо.
Компанія Rīgas meži ("Ризькі ліси"), яка управляє територією лісу, підтвердила, що там нещодавно відбувались узгоджені військові навчання.
За попередніми домовленостями, військові після навчань мали прибрати будь-які відходи, а також ліквідувати окопи, якщо їх треба було копати, додали в Rīgas meži.
Латвійські Збройні сили відмовилися коментувати ситуацію, лише зазначивши, що в разі виявлення використаних навчальних боєприпасів громадян просять позначити це місце і повідомити компетентні органи.
Нагадаємо, у 2021 році під час навчань у Болгарії стався інцидент, під час якого американські військові помилково вдерлися у виробничий цех.