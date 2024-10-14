У Латвії поскаржились на гільзи, кинуті в лісі після військових навчань

У Ропазькому краї, що в центральній Латвії, місцеві жителі заявили про десятки виявлених гільз після військових навчань, які відбулись минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.lv.

Минулими вихідними грибник виявив у лісі в Ропазькому краї гільзу від навчального боєприпасу та нестріляні патрони поруч.

Фото: Латвійське телебачення

У понеділок, коли ЗМІ прибули на місце, гільз і патронів у лісі вже не було. Куди вони зникли, невідомо.

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Компанія Rīgas meži ("Ризькі ліси"), яка управляє територією лісу, підтвердила, що там нещодавно відбувались узгоджені військові навчання.

За попередніми домовленостями, військові після навчань мали прибрати будь-які відходи, а також ліквідувати окопи, якщо їх треба було копати, додали в Rīgas meži.

Латвійські Збройні сили відмовилися коментувати ситуацію, лише зазначивши, що в разі виявлення використаних навчальних боєприпасів громадян просять позначити це місце і повідомити компетентні органи.

Нагадаємо, у 2021 році під час навчань у Болгарії стався інцидент, під час якого американські військові помилково вдерлися у виробничий цех.