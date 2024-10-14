В Латвии пожаловались на гильзы, брошенные в лесу после военных учений

В Ропажском крае, что в центральной Латвии, местные жители заявили о десятках обнаруженных гильз после военных учений, которые состоялись на прошлой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.lv.

В минувшие выходные грибник обнаружил в лесу в Ропажском крае гильзу от учебного боеприпаса и нестреляные патроны рядом.

Фото: Латвийское телевидение

В понедельник, когда СМИ прибыли на место, гильз и патронов в лесу уже не было. Куда они исчезли, неизвестно.

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Компания Rīgas meži ("Рижские леса"), которая управляет территорией леса, подтвердила, что там недавно проходили согласованные военные учения.

По предварительным договоренностям, военные после учений должны были убрать любые отходы, а также ликвидировать окопы, если их надо было копать, добавили в Rīgas meži.

Латвийские Вооруженные силы отказались комментировать ситуацию, лишь отметив, что в случае обнаружения использованных учебных боеприпасов граждан просят обозначить это место и сообщить в компетентные органы.

Напомним, в 2021 году во время учений в Болгарии произошел инцидент, во время которого американские военные по ошибке ворвались в производственный цех.