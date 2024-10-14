В Латвии пожаловались на гильзы, брошенные в лесу после военных учений
Новости — Понедельник, 14 октября 2024, 22:14 —
В Ропажском крае, что в центральной Латвии, местные жители заявили о десятках обнаруженных гильз после военных учений, которые состоялись на прошлой неделе.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.lv.
В минувшие выходные грибник обнаружил в лесу в Ропажском крае гильзу от учебного боеприпаса и нестреляные патроны рядом.
В понедельник, когда СМИ прибыли на место, гильз и патронов в лесу уже не было. Куда они исчезли, неизвестно.
Компания Rīgas meži ("Рижские леса"), которая управляет территорией леса, подтвердила, что там недавно проходили согласованные военные учения.
По предварительным договоренностям, военные после учений должны были убрать любые отходы, а также ликвидировать окопы, если их надо было копать, добавили в Rīgas meži.
Латвийские Вооруженные силы отказались комментировать ситуацию, лишь отметив, что в случае обнаружения использованных учебных боеприпасов граждан просят обозначить это место и сообщить в компетентные органы.
Напомним, в 2021 году во время учений в Болгарии произошел инцидент, во время которого американские военные по ошибке ворвались в производственный цех.