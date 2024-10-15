FT: У ЄС пропонують Британії долучитись до миротворчих місій під проводом Брюсселя 

Країни ЄС закликали Велику Британію долучитися до миротворчих місій під проводом Брюсселя у той час, як Лондон прагне поглибити співпрацю з Євросоюзом у сфері безпеки.

Про це повідомило видання Financial Times, пише "Європейська правда".

Кілька міністрів ЄС використали зустріч з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі в понеділок, щоб закликати Лондон до участі в місіях Спільної політики безпеки і оборони ЄС (CSDP), повідомили люди, поінформовані про перебіг дискусії.

Операції у рамках CSDP передбачають розгортання цивільних і військових підрозділів у миротворчих місіях і місіях із запобігання конфліктам по всьому світу.

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Пропозиція надійшла під час участі Леммі у зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі, де обговорювалася перспектива поглиблення оборонної співпраці між Лондоном і Брюсселем в рамках ширшого перезавантаження відносин після Brexit.

Наразі в ЄС діють 24 місії у рамках CSDP, в яких беруть участь близько 3500 військовослужбовців і 1300 цивільних осіб. Норвегія бере участь у програмі, незважаючи на те, що не є членом ЄС.

За словами одного зі співрозмовників, від Великої Британії не очікували, що вона оголосить про участь у місії CSDP найближчим часом, "але зрештою вона це зробить". Очікується, що Велика Британія візьме пропозиції до розгляду.

Британські посадовці дали зрозуміти, що Британія прагне посилити співпрацю з ЄС і нічого не виключає. Повномасштабна війна Росії проти України змінила європейський підхід до безпеки і викликала глибоке занепокоєння в Брюсселі щодо обороноздатності ЄС, спонукаючи багато країн-членів закликати до тісніших зв'язків з Британією.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв поліпшити зв'язки між ЄС і Британією після того, як лейбористи прийшли до влади в липні.

У жовтні Стармер вирушив до Брюсселя на першу велику двосторонню зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.