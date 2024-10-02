Прем’єр Британії вирушає до Брюсселя на першу ґрунтовну зустріч з фон дер Ляєн

Прем’єр Британії Кір Стармер вирушає до Брюсселя на першу велику двосторонню зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Поїздка Стармера до Брюсселя розглядається як важливий крок у його намірах налагодити відносини Британії і ЄС після суперечок, що супроводжували Brexit.

Зустріч запланована близько 13:00 за Брюсселем, після чого Стармер зустрінеться також з президентом Євроради Шарлем Мішелем та президенткою Європарламенту Робертою Метсолою.

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Прем’єр планує говорити про "широкий пакт щодо безпеки" і "пом’якшення бар’єрів для торгівлі". Проте, за даними джерел, жодних значних домовленостей поки не планується.

За інформацією ЗМІ, ЄС останнім часом надсилає сигнали Британії щодо запровадження "схеми мобільності" для молоді, аби громадяни ЄС могли протягом визначеного часу працювати у Британії, як і навпаки. Стармер нібито бачить простір для домовленості у цьому питанні.

Також ЄС зацікавлений досягти угоди щодо доступу риболовецьких суден у британські води після 2026 року та угоди щодо міграції і повернення нелегальних мігрантів, за якою Британія погодилась би приймати обмежену квоту шукачів притулку.

Нагадаємо, новий уряд у Лондоні після приходу до влади в липні пообіцяв покращити відносини Британії з європейськими союзниками після років розбіжностей через Brexit.

У межах цих зусиль британський прем’єр уже здійснив візити до ключових європейських столиць – Берліна та Парижа, а також здійснив перший за п’ять років візит до Ірландії.

Спершу зустріч Стармера і фон дер Ляєн планували на початок вересня, але потім перенесли її.