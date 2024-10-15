FT: В ЕС предлагают Британии присоединиться к миротворческим миссиям под руководством Брюсселя

Страны ЕС призвали Великобританию присоединиться к миротворческим миссиям под руководством Брюсселя, в то время как Лондон стремится углубить сотрудничество с Евросоюзом в сфере безопасности.

Об этом сообщило издание Financial Times, пишет "Европейская правда".

Несколько министров ЕС использовали встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми в понедельник, чтобы призвать Лондон к участию в миссиях Общей политики безопасности и обороны ЕС (CSDP), сообщили люди, информированные о ходе дискуссии.

Операции в рамках CSDP предусматривают развертывание гражданских и военных подразделений в миротворческих миссиях и миссиях по предотвращению конфликтов по всему миру.

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Предложение поступило во время участия Лэмми во встрече 27 министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, где обсуждалась перспектива углубления оборонного сотрудничества между Лондоном и Брюсселем в рамках более широкой перезагрузки отношений после Brexit.

В настоящее время в ЕС действуют 24 миссии в рамках CSDP, в которых участвуют около 3500 военнослужащих и 1300 гражданских лиц. Норвегия участвует в программе, несмотря на то, что не является членом ЕС.

По словам одного из собеседников, от Великобритании не ожидали, что она объявит об участии в миссии CSDP в ближайшее время, "но в конце концов она это сделает". Ожидается, что Великобритания примет предложения к рассмотрению.

Британские чиновники дали понять, что Великобритания стремится усилить сотрудничество с ЕС и ничего не исключает. Полномасштабная война России против Украины изменила европейский подход к безопасности и вызвала глубокое беспокойство в Брюсселе по поводу обороноспособности ЕС, побуждая многие страны-члены призывать к более тесным связям с Британией.

Британский премьер-министр Кир Стармер пообещал улучшить связи между ЕС и Британией после того, как лейбористы пришли к власти в июле.

В октябре Стармер отправился в Брюссель на первую большую двустороннюю встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.