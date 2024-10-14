Глава МЗС Британії візьме участь у зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Люксембурзі, де серед основних тем – обговорення ситуації в Україні.

Про це стало відомо із заяви МЗС Британії, передає "Європейська правда".

Як стало відомо, у понеділок, 14 жовтня, Леммі долучиться до групи з 27 міністрів закордонних справ країни ЄС на переговорах у Люксембурзі.

Як відомо, темами обговорення стануть російська війна проти України та ситуація на Близькому Сході.

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Як зазначило британське МЗС, Леммі отримав запрошення на зустріч від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

Це сталося після нещодавнього візиту прем'єра Британії Кіра Стармера до Брюсселя. Леммі акцентував, що Британія прагне поглибити зв'язки з європейськими партнерами.

"Цей візит – можливість для Великої Британії повернутися за стіл переговорів, обговорити найнагальніші світові проблеми з нашими найближчими сусідами і зайнятися розв'язанням сейсмічних проблем, з якими ми всі стикаємося", – наголосив британський міністр.

Також Британія назвала Україну "яскравим прикладом" того, як спільні зусилля з ЄС можуть надавати "відчутний вплив".

Зокрема, йшлося про санкції проти Росії, підготовку військових Сил оборони України та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін та його британський колега Джон Гілі обговорили ситуацію в Україні, конфлікт на Близькому Сході та інші актуальні питання.

Також нещодавно The Times повідомила, що британське військове керівництво розглядає можливість відправки військ на захід України для підготовки новобранців.

А 8 жовтня країна запровадила санкції проти трьох російських установ та однієї фізичної особи у зв’язку застосуванням російськими військовими хімічної зброї проти України.