У Франції підвищили рівень ризику пташиного грипу

У вівторок, 15 жовтня, Франція підвищила рівень ризику пташиного грипу з "незначного" до "помірного".

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на офіційні дані, передає "Європейська правда".

Агентство зазначило, що цей крок посилить заходи безпеки навколо птахофабрик.

Зміна статусу пов'язана зі збільшенням кількості випадків високопатогенного пташиного грипу в декількох сусідніх країнах, що підвищує ймовірність передачі вірусу перелітними птахами під час прольоту через Францію.

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Як зауважило агентство, все більше європейських країн, включаючи Німеччину, повідомляють про випадки вірусу, який у попередніх спалахах вбив мільйони голів домашньої птиці.

Журналісти нагадали, що Франція повідомила про чотири спалахи пташиного грипу на фермах з літа і на початку місяця розпочала другу кампанію вакцинації серед фермерських качок після успішної першої програми минулого року.

Останніми роками вірус є великою проблемою для птахівництва та загалом тваринництва у багатьох країнах Європи. Епідемію 2022 року називали найгіршою з усіх, які відстежувалися.

У січні 2024 року у данській Зеландії через спалах пташиного грипу на фермі знищили 25 тисяч індиків, а пізніше, у лютому, ще 20 тисяч курей.