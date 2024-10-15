Міністр оборони Польщі здивований відсутністю "доброго жесту" з боку України за два роки

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що Україні бракує усвідомлення того, що якби не польська допомога на початку російського вторгнення, вона не була б там, де зараз.

Про це він сказав в інтерв'ю Interia, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що Польща, в тому числі завдяки діям попереднього уряду, дуже допомогла Україні у військовому плані.

"Ми передали Україні військову техніку на суму понад 15 млрд злотих, і ми передали її першими, коли інші думали, чи можуть щось надіслати.

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Якби ми, як Польща, не дали тоді всі ці танки, літаки та іншу зброю, то сьогодні не було б кому допомагати. І у мене таке відчуття, що з українського боку немає пам'яті про це, немає усвідомлення того, що якби не ця польська допомога, вони б не досягли того стану, в якому перебувають сьогодні", – сказав Косіняк-Камиш.

Міністр назвав таку ситуацію неправильною і наполіг на необхідності відстоювати свою правоту, зокрема, в контексті вирішення історичних проблемних питань.

"Мене дивує, що за понад два роки не було жодного доброго жесту з українського боку. Я вірив, що ця війна може принести прорив у польсько-українських відносинах, але без вирішення волинського питання все це буде нежиттєздатним", – заявив Косіняк-Камиш.

Також він заявив, що вступ України до ЄС не є питанням, "бути чи не бути", тому Варшава може собі дозволити тут висувати певні вимоги.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після першого візиту до Польщі у такій ролі пообіцяв вирішити "отруйне" питання ексгумацій.