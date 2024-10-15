Министр обороны Польши удивлен отсутствием "доброго жеста" от Украины за два года

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что Украине не хватает осознания того, что если бы не польская помощь в начале российского вторжения, она не была бы там, где сейчас.

Об этом он сказал в интервью изданию Interia, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что Польша, в том числе благодаря действиям предыдущего правительства, очень помогла Украине в военном плане.

"Мы передали Украине военную технику на сумму более 15 млрд злотых, и мы передали ее первыми, когда другие думали, могут ли что-то прислать.

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Если бы мы, как Польша, не дали тогда все эти танки, самолеты и другое оружие, то сегодня не было бы кому помогать. И у меня такое ощущение, что с украинской стороны нет памяти об этом, нет осознания того, что если бы не эта польская помощь, они бы не достигли того состояния, в котором находятся сегодня", – сказал Косиняк-Камыш.

Министр назвал такую ситуацию неправильной и настаивает на необходимости отстаивать свою правоту, в частности, в контексте решения исторических проблемных вопросов.

"Меня удивляет, что более чем за два года не было ни одного доброго жеста с украинской стороны. Я верил, что эта война может принести прорыв в польско-украинских отношениях, но без решения волынского вопроса все это будет нежизнеспособным", – заявил Косиняк-Камыш.

Также он заявил, что вступление Украины в ЕС не является вопросом, "быть или не быть", поэтому Варшава может себе позволить здесь выдвигать определенные требования.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после первого визита в Польшу в такой роли пообещал решить "ядовитый" вопрос эксгумаций.