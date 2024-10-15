У Молдові пройшли обшуки в приміщеннях партії, пов’язаної з проросійським Шором

Співробітники молдовського Національного центру боротьби з корупцією (НЦБК) і прокуратури міста Бельці 15 жовтня провели нові обшуки у справі про підкуп виборців і незаконне фінансування партій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

У НЦБК повідомили, що обшуки відбулися в офісі політичної партії і в будинках людей, які є членами цієї партії. Йдеться про партію "Відродження", яка пов'язана з олігархом-втікачем Іланом Шором.

Правоохоронці з'ясували, що фігуранти справи брали участь у процесі підкупу виборців. Вони складали списки людей, зацікавлених в отриманні незаконної винагороди за свій голос на виборах 20 жовтня.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, гроші та чорнові записи. Справу про підкуп виборців і незаконне фінансування партій розслідує прокуратура Бельців.

Минулого тижня у Молдові оголосили про затримання трьох підозрюваних після понад сотні обшуків у осіб, пов’язаних з партією олігарха Ілана Шора, у справі щодо незаконного фінансування партій та підкупу виборців.

Нагадаємо, вже найближчої неділі – 20 жовтня – у Молдові одночасно пройдуть президентські вибори та голосування на референдумі щодо вступу у ЄС.

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