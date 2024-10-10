У Молдові оголосили про затримання трьох підозрюваних після понад сотні обшуків у осіб, пов’язаних з партією олігарха Ілана Шора, у справі щодо незаконного фінансування партій та підкупу виборців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Генеральний інспекторат поліції повідомив, що за підсумками масштабних обшуків у пов’язаних з партією Шора осіб затримали трьох підозрюваних.

Затримані – очільники територіальних організацій партії. Попередньо вони перебуватимуть під вартою наступні 72 години.

Реклама:

Йдеться про справу щодо незаконного фінансування партій та підкупу виборців.

Згідно з матеріалами розслідування, лідери територіальних організацій "деяких партій" отримували тіньове фінансування для організації акцій протесту і впливу на виборців.

Нагадаємо, 10 жовтня поліція Молдови оголосила, що за останні два дні відбулося 115 обшуків у справі щодо незаконного фінансування партій та підкупу виборців і йдеться, зокрема, про політсилу Шора.

За підсумками обшуків правоохороні опублікували відео, де містяться кадри з доказами.

Також у четвер у Молдові перестали бути доступними Telegram-канали олігарха-втікача Ілана Шора та інші, пов’язані з його політсилою і ключовими соратниками – у тому числі офіційно обраної очільниці автономного регіону Гагаузії.

Нагадаємо, популістську і проросійську партію олігарха Ілана Шора "Шор" минулого року оголосили неконституційною. Після того вона перереєструвалася з назвою "Шанс". Ключові її політики опинилися у санкційних списках ЄС за дестабілізацію Молдови.

Вже через 10 днів – 20 жовтня – у Молдові пройдуть президентські вибори, на яких чинна президентка Мая Санду сподівається переобратись на другий термін та зберегти прозахідний курс країни.

Того ж дня відбудеться референдум про вступ до Європейського Союзу.

"Європейська правда" розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі зусилля для впливу на ситуацію у Молдові.

Читайте також на цю тему: Атака на референдум. Як агенти Кремля планують зірвати голосування про "вступ" Молдови до ЄС.