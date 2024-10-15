В Молдове прошли обыски в помещениях партии, связанной с пророссийским Шором

Сотрудники молдовского Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) и прокуратуры города Бельцы 15 октября провели новые обыски по делу о подкупе избирателей и незаконном финансировании партий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

В НЦБК сообщили, что обыски прошли в офисе политической партии и в домах людей, которые являются членами этой партии. Речь идет о партии "Возрождение", которая связана с беглым олигархом Иланом Шором.

Правоохранители выяснили, что фигуранты дела участвовали в процессе подкупа избирателей. Они составляли списки людей, заинтересованных в получении незаконного вознаграждения за свой голос на выборах 20 октября.

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Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, деньги и черновые записи. Дело о подкупе избирателей и незаконном финансировании партий расследует прокуратура Бельцев.

На прошлой неделе в Молдове объявили о задержании трех подозреваемых после более сотни обысков у лиц, связанных с партией олигарха Илана Шора, по делу о незаконном финансировании партий и подкупе избирателей.

Напомним, уже в ближайшее воскресенье – 20 октября – в Молдове одновременно пройдут президентские выборы и голосование на референдуме по вступлению в ЕС.

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