"Екологічно абсурдно": у партії Макрона ініціюють заборону пакування води менш як по 0,5 літра

У парламенті Франції з’явився законопроєкт щодо заборони пакувати воду у пластикові пляшки об’ємом менше ніж 0,5 літра – з екологічних міркувань.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Проєкт закону вніс депутат від партії президента Франції Емманюеля Макрона П’єр Казнев. Він пропонує заборонити пакування води у пластикові пляшки об’ємом до 0,5 літра.

"Це справді абсурдно з екологічної точки зору – тому що задля буквально кількох ковтків води витрачається 20-25 грамів пластику. Ідея полягає у тому, щоб заборонити такі мікропляшечки", – пояснив він.

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Ідею проєкту одразу привітали багато екоактивістів. Серед пересічних громадян, з якими спілкувалися журналісти, є ті, хто бачить у цьому мінуси – хтось вважає, що маленька пляшка зручніша для малих дітей, хтось – що вона менше важить у рюкзаку.

У Франції щорічно виробляється близько 15 млрд пластикових пляшок. Це приблизно 220 пляшок на кожну людину.

Нагадаємо, у ЄС готують революційний законопроєкт щодо упаковки товарів, спрямований на зменшення кількості пластикового сміття. Серед іншого, у ньому йдеться про заборону дрібного порційного пластикового пакування для соусів, напоїв, шампунів, кремів тощо у ресторанній і готельній сфері.

З 2021 року у Євросоюзі почала діяти заборона продажу одноразових пластикових виробів.