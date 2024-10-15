"Экологически абсурдно": в партии Макрона инициируют запрет упаковки воды менее чем по 0,5 литра

В парламенте Франции появился законопроект о запрете упаковывать воду в пластиковые бутылки объемом менее 0,5 литра – из экологических соображений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Проект закона внес депутат от партии президента Франции Эмманюэля Макрона Пьер Казнев. Он предлагает запретить упаковку воды в пластиковые бутылки объемом до 0,5 литра.

"Это действительно абсурдно с экологической точки зрения – потому что буквально ради нескольких глотков воды расходуется 20-25 граммов пластика. Идея в том, чтобы запретить такие микробутылочки", – пояснил он.

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Идею проекта сразу приветствовали многие экоактивисты. Среди рядовых граждан, с которыми общались журналисты, есть те, кто видит в этом минусы – кто-то считает, что маленькая бутылка удобнее для маленьких детей, кто-то – что она меньше весит в рюкзаке.

Во Франции ежегодно производится около 15 млрд пластиковых бутылок. Это примерно 220 бутылок на человека.

Напомним, в ЕС готовят революционный законопроект по упаковке товаров, направленный на уменьшение количества пластикового мусора. Среди прочего, в нем говорится о запрете мелкой порционной пластиковой упаковки для соусов, напитков, шампуней, кремов и т.д. в ресторанной и гостиничной сферах.

С 2021 года в Евросоюзе начал действовать запрет на продажу одноразовых пластиковых изделий.