У Туреччині зафіксували землетрус магнітудою 6,1

У середу, 16 жовтня, провінцію Малатья на сході Туреччини сколихнув землетрус.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), передає "Європейська правда".

За даними EMSC, на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 6,1. Негайних повідомлень про руйнування або жертви не надійшло.

Підземні поштовхи залягали на глибині 9 км під землею.

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Нагадаємо, 6 лютого південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули два землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах перевищила 50 тисяч осіб. Після того сталося ще три значних землетруси, які теж спричинили руйнування будівель і смерті близько десятка людей.

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.

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