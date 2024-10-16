В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

В среду, 16 октября, провинцию Малатья на востоке Турции всколыхнуло землетрясение.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает "Европейская правда".

По данным EMSC, на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Немедленных сообщений о разрушениях или жертвах не поступило.

Подземные толчки залегали на глубине 9 км под землей.

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Напомним, 6 февраля юго-восток Турции и прилегающие районы Сирии всколыхнули два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах превысило 50 тысяч человек. После того произошло еще три значительных землетрясения, которые тоже вызвали разрушения зданий и смерти около десятка людей.

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.

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