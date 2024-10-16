У Норвегії пройшла масштабна операція проти наркоторговців
На півдні Норвегії провели велику операцію проти мережі наркоторговців, затримали загалом 19 осіб.
Як повідомляє NRK, про це оголосила поліція Норвегії, пише "Європейська правда".
Операція пройшла у найпівденнішому районі країни Агдер, усі 19 затриманих є місцевими. Їх вважають членами злочинної організації, що займалася збутом наркотиків.
У поліції не виключають і нових арештів у цій справі.
Операцію називають одну з найбільших у цьому регіоні, у ній були задіяні одночасно близько сотні правоохоронців.
У місцях обшуків вилучили наркотики, готівку та вогнепальну зброю.
Очільник слідчої команди заявив, що поліції відомо про близько 25 злочинних мереж у регіоні, більшість із них пов’язані з імпортом та збутом наркотиків у великих обсягах та діють не виключно на території району Агдер.
Окремі мережі мають зв’язки з іншими країнами, зокрема злочинними угрупованнями у Швеції.
У Польщі стало відомо про затримання групи осіб, у яких вилучили десятки кілограмів наркотиків. Їм загрожує до 20 років у в’язниці.
У Латвії нещодавно викрили велику лабораторію синтетичних наркотиків, серед підозрюваних у причетності до цього "бізнесу" – п’ятеро громадян України.