У Польщі вилучили 35 кг наркотиків, затриманим загрожує до 20 років за ґратами

У Польщі поліцейські затримали трьох людей та вилучили 35 кг наркотиків, вартість яких на чорному ринку становить майже мільйон злотих – їм загрожує до 20 років у в’язниці.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначено, поліцейські з відділу боротьби з наркозлочинністю Воєводського управління поліції в Гданську працювали над справою про переробку великої кількості наркотиків.

Поліцейські підозрювали, що лабораторія може знаходитися в одному з сіл поблизу Пуцька.

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Правоохоронці затримали чоловіка, який вийшов з цієї будівлі і якого підозрювали у злочинах, пов’язаних з наркотиками. Після цього поліція зайшла до будівлі.

Фото: RMF24

Вже всередині правоохоронці затримали ще одного чоловіка за підозрою в переробці великої кількості наркотиків.

Також ще одного підозрюваного, ймовірного організатора, затримали у Гданську.

Під час обшуку будинку, в гаражі, співробітники поліції виявили лінію з виробництва амфетаміну, де за допомогою професійного обладнання та інструментів значна кількість психотропної речовини у вигляді основного амфетаміну перероблялася на сульфат амфетаміну.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

За даними правоохоронців, загальна орієнтовна вага вилученої речовини становить 35 кг, а її вартість на чорному ринку – майже мільйон злотих.

Затриманих чоловіків доставили до районної прокуратури в Пуцьку, а прокурор оголосив їм звинувачення у переробці наркотиків.

Чоловікам загрожує до 20 років позбавлення волі, а наступні три місяці вони проведуть під вартою.

Польські моряки нещодавно запобігли контрабанді кількасот кілограмів кокаїну, який зловмисники підкинули їм для відправки до Європи.

А в Латвії викрили велику лабораторію синтетичних наркотиків, серед підозрюваних у причетності до цього "бізнесу" – п’ятеро громадян України.