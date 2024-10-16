В Норвегии прошла масштабная операция против наркоторговцев
На юге Норвегии провели крупную операцию против сети наркоторговцев, задержали всего 19 человек.
Как сообщает NRK, об этом объявила полиция Норвегии, пишет "Европейская правда".
Операция прошла в самом южном районе страны Агдер, все 19 задержанных – местные жители. Их считают членами преступной организации, занимавшейся сбытом наркотиков.
В полиции не исключают и новых арестов по этому делу.
Операцию называют одной из крупнейших в этом регионе, в ней были задействованы одновременно около сотни правоохранителей.
В местах обысков изъяли наркотики, наличные и огнестрельное оружие.
Глава следственной команды заявил, что полиции известно об около 25 преступных сетях в регионе, большинство из них связаны с импортом и сбытом наркотиков в больших объемах и действуют не только на территории района Агдер.
Отдельные сети имеют связи с другими странами, в частности преступными группировками в Швеции.
В Польше стало известно о задержании группы лиц, у которых изъяли десятки килограммов наркотиков. Им грозит до 20 лет в тюрьме.
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