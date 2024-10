До Одеси приїхали очільники МЗС восьми країн Європи

У середу восьмеро міністрів закордонних справ з країн Північної Європи та держав Балтії прибули з візитом до Одеси.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Він зазначив, що на зустрічі з міністрами йшлося про посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України напередодні зими.

Також Сибіга проінформував колег про "план перемоги" президента Володимира Зеленського та "формулу миру".

Welcomed my Nordic-Baltic Eight counterparts 🇸🇪🇩🇰🇪🇪🇫🇮🇮🇸🇱🇻🇱🇹🇳🇴 in Odesa. Discussed strengthening Ukraine’s defense and energy resilience ahead of winter. Informed about @ZelenskyyUa’s Victory Plan and the Peace Formula. We do appreciate our friends’ leadership and strong support. pic.twitter.com/YizPlbRz8Z