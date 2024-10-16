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До Одеси приїхали очільники МЗС восьми країн Європи

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Новини — Середа, 16 жовтня 2024, 14:41 — Христина Бондарєва

У середу восьмеро міністрів закордонних справ з країн Північної Європи та держав Балтії прибули з візитом до Одеси.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Він зазначив, що на зустрічі з міністрами йшлося про посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України напередодні зими. 

Також Сибіга проінформував колег про "план перемоги" президента Володимира Зеленського та "формулу миру". 

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Нагадаємо, у середу президент Володимир Зеленський розкрив у Верховній Раді свій "план перемоги". Він складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру". 

Першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.

Повний текст "плану перемоги" оприлюднюватися не буде, таємні додатки до окремих його пунктів отримають лише певні партнери.

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МЗС Сибіга
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