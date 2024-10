В Одессу приехали главы МИД восьми стран Европы

В среду восемь министров иностранных дел из стран Северной Европы и государств Балтии прибыли с визитом в Одессу.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Он отметил, что на встрече с министрами речь шла об усилении обороноспособности и энергетической устойчивости Украины накануне зимы.

Также Сибига проинформировал коллег о "плане победы" президента Владимира Зеленского и "формуле мира".

Реклама:

Welcomed my Nordic-Baltic Eight counterparts 🇸🇪🇩🇰🇪🇪🇫🇮🇮🇸🇱🇻🇱🇹🇳🇴 in Odesa. Discussed strengthening Ukraine’s defense and energy resilience ahead of winter. Informed about @ZelenskyyUa’s Victory Plan and the Peace Formula. We do appreciate our friends’ leadership and strong support. pic.twitter.com/YizPlbRz8Z